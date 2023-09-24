Роман ДИДЫК: «Рух контролировало ситуацию на поле почти весь матч»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Очень сложная игра в физическом и эмоциональном плане. Но мы должны были довести ее до логического завершения, ведь «Рух» контролировал ситуацию на поле почти весь матч. К сожалению, не удалось реализовать свои моменты, возникали проблемы в завершающей стадии. Мы будем работать над этим, чтобы лучше распоряжаться своими возможностями.

Ожидалась совсем другая игра, но красная карточка все изменила. Пожалуй, в полном составе «Шахтер» не садился бы так в свою штрафную площадку. Но так, как этот матч складывался, считаю, что мы наиграли на победу».

После этого матча львовяне имеют 12 очков в 7 матчах, что позволяет им занимать 6-ю строчку в турнирной таблице.