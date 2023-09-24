Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роман ДИДЫК: «Рух контролировало ситуацию на поле почти весь матч»
Украина. Премьер лига
24 сентября 2023, 12:40 |
220
0

Роман ДИДЫК: «Рух контролировало ситуацию на поле почти весь матч»

Защитник «Руха» прокомментировал ничью с донецким «Шахтером»

24 сентября 2023, 12:40 |
220
0
Роман ДИДЫК: «Рух контролировало ситуацию на поле почти весь матч»
ФК Рух. Роман Дидык

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык прокомментировал ничью с донецким «Шахтером» (1:1) в матче 8-го тура Украинской Премьер-лиги:

«Очень сложная игра в физическом и эмоциональном плане. Но мы должны были довести ее до логического завершения, ведь «Рух» контролировал ситуацию на поле почти весь матч. К сожалению, не удалось реализовать свои моменты, возникали проблемы в завершающей стадии. Мы будем работать над этим, чтобы лучше распоряжаться своими возможностями.

Ожидалась совсем другая игра, но красная карточка все изменила. Пожалуй, в полном составе «Шахтер» не садился бы так в свою штрафную площадку. Но так, как этот матч складывался, считаю, что мы наиграли на победу».

После этого матча львовяне имеют 12 очков в 7 матчах, что позволяет им занимать 6-ю строчку в турнирной таблице.

По теме:
Богдан СЛЮБИК: «Каждый мечтает забить Шахтеру»
Олег КОЖУШКО: «Юрий Николаевич попросил, чтобы я не шел в стыки»
Илья КВАСНИЦА: «За грубость Ракицкий даже не извинился»
Роман Дидык чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Футбол | 23 сентября 2023, 17:03 25
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги
Жирона в огне. У Довбика гол + пас, команда – лидер Ла Лиги

Еще один результативный матч команды

Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике
Футбол | 24 сентября 2023, 08:27 6
Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике
Нет Месси и Неймара – нет проблем. ПСЖ стал сильнее с Луисом Энрике

The Athletic анализирует игру парижан на старте сезона

ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
Футбол | 23.09.2023, 19:31
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
ВИДЕО. Ракицкий получил прямую красную карточку в матче УПЛ
Главный тренер Валенсии рассказал, почему не играет Яремчук
Футбол | 24.09.2023, 12:29
Главный тренер Валенсии рассказал, почему не играет Яремчук
Главный тренер Валенсии рассказал, почему не играет Яремчук
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
Футбол | 23.09.2023, 20:45
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
ЦЫГАНЫК: «С 1996 года не помню, чтобы судьи так утюжили Шахтер в Украине»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
ВИДЕО. Был риск. Артем Довбик оформил гол в матче чемпионата Испании
23.09.2023, 15:37 5
Футбол
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
22.09.2023, 23:12 5
Футбол
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
Первая победа сборной Украины в олимпийском отборе в Китае
23.09.2023, 07:08 2
Волейбол
Долгая дорога в милях
Долгая дорога в милях
22.09.2023, 13:55 12
Футбол
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
ВИДЕО. Чжан Чжилей – Джо Джойс. Китаец шокировал Лондон. Видео боя, нокаута
24.09.2023, 01:28 3
Бокс
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 13
Футбол
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
Довбик – почти лучший, что у Цыганкова? Оценки украинцев за матч Жироны
23.09.2023, 21:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем