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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
24.09.2023 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
24 сентября 2023, 00:59 |
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0

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура Ла Лиги в 22:00 по Киеву

24 сентября 2023, 00:59 |
31
0
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября состоится матч 6-го тура Ла Лиги между клубами «Атлетико» Мадрид и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Атлетико Мадрид Реал Мадрид Атлетико - Реал смотреть онлайн чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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