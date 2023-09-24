24 сентября состоится матч 6-го тура Ла Лиги между клубами «Атлетико» Мадрид и «Реал» Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция