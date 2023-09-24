24.09.2023 22:00 - : -
Испания24 сентября 2023, 00:59 |
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Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура Ла Лиги в 22:00 по Киеву
24 сентября 2023, 00:59 |
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24 сентября состоится матч 6-го тура Ла Лиги между клубами «Атлетико» Мадрид и «Реал» Мадрид.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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