24 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Астон Вилла».

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Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Время начала встречи в 16:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.