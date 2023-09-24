24.09.2023 16:00 - : -
Англия24 сентября 2023, 00:52 |
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Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча АПЛ в 16:00
24 сентября 2023, 00:52 |
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24 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Астон Вилла».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.
Время начала встречи в 16:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.
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