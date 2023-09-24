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Чемпионат Англии
Челси
24.09.2023 16:00 - : -
Астон Вилла
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Англия
24 сентября 2023, 00:52 |
26
0

Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча АПЛ в 16:00

24 сентября 2023, 00:52 |
26
0
Челси – Астон Вилла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

24 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ между клубами «Челси» и «Астон Вилла».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Время начала встречи в 16:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на OTT-платформе SetantaSports.

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Источник Sport.ua
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