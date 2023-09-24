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Чемпионат Англии
Арсенал
24.09.2023 16:00 - : -
Тоттенхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 сентября 2023, 00:32 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:48
47
0

Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура АПЛ в 16:00

24 сентября 2023, 00:32 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:48
47
0
Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

24 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Тоттенхэм».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на SetantaSports.

Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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