24 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на SetantaSports.

Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция