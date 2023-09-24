Англия24 сентября 2023, 00:32 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:48
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Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 6-го тура АПЛ в 16:00
24 сентября 2023, 00:32 | Обновлено 24 сентября 2023, 00:48
47
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24 сентября состоится матч 6-го тура АПЛ между клубами «Арсенал» и «Тоттенхэм».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на SetantaSports.
Арсенал – Тоттенхэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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