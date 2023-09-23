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WTA
23 сентября 2023, 13:56 | Обновлено 23 сентября 2023, 14:11
350
1

Две украинки сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Японии

Ангелина Калинина и Марта Костюк узнали своих первых соперниц

23 сентября 2023, 13:56 | Обновлено 23 сентября 2023, 14:11
350
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Две украинки сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в Японии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Вторая и третья ракетки Украины Ангелина Калинина и Марта Костюк сыграют в основной сетке турнира WTA 1000 в японском Токио на кортах с хардовым покрытием.

Калинина в первом круге сыграет против американки Эшлин Крюгер, с которой раньше не играла. В случае победы во втором круге соперницей украинки станет пятая сеяная, француженка Каролин Гарсия. C ней Калинина также раньше не играла.

Первой соперницей Костюк станет шестой номер посева Дарья Касаткина, которую украинка ранее обыграла дважды в трех матчах. В последний раз они встретились в 2021 году на турнире в Бирмингеме. Тогда Касаткина одержала победу в двух сетах. В случае победы Костюк во втором круге сыграет против одной из победительниц квалификации.

Матчи основной сетки турнира WTA 1000 в Токио пройдут с 25 сентября до 1 октября.

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WTA Токио Марта Костюк Ангелина Калинина Эшлин Крюгер Дарья Касаткина Каролин Гарсия
Источник Sport.ua
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Fdail
А звідки інфа, що турнір в Токіо є мастерсом ? 
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