Женская сборная Украины не смогла пробиться в полуфинал Евролиги-2023

Подопечные Юрия Клименко накануне обидно уступили сборной Нидерландов (2:3), ведя по ходу матча со счетом 2:0. Так что для продолжения борьбы за награды турнира сегодня украинкам нужна была лишь победа во встрече с Португалией.

Первый период сборная Украины начала отлично. Уже на 1-й минуте Снежана Воловенко вывела команду вперед. Однако соперницы не стушевались и через четыре минуты отыгрались усилиями Андреа Силвы.

В начале второй 12-минутки Марта Симойнш забила второй мяч своей команды, но в конце третьего периода Мирослава Выпасняк сумела перевести игру в овертайм – 2:2. В нем сильнее были португалки. За 40 секунд до финального свистка решающий мяч забила Джоана Флореш.

2:3 – Украина не смогла пробиться в полуфинал Евролиги-2023. Женская сборная Украины заняла третье место в группе С и в дальнейшем будет бороться за 5-9 места.

Евролига-2023. Суперфинал. Женский турнир. Группа С

22.09.2023

Португалия – Украина – 3:2, д.в.

Голы: Силва (5), Симойнш (15), Флореш (39) – Воловенко (1), Выпасняк (34)

Португалия: Маррейрос, Рейс, Лукас, Флореш, Тоскано, Перейра, Симойнш, Перальта, Силва, Круз, Феррейра, Кошта.

Украина: Терех, Тихонова, Дехтяр, Костюк, Выпасняк, Кирильчук, Клипаченко, Дубицкая, Воловенко.

Предупреждения: Костюк (34) – Кошта (33).