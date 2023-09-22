Худший игрок с основы. Названа оценка Кочергина за матч ЛЕ Аталанта – Ракув

21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы в группе D между клубами «Аталанта» и «Ракув». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

Украинский футболист гостей Владислав Кочергин вышел в стартовом составе «красно-синих» и провел на поле 61 минуту, после чего был заменен на Марцина Цебулю.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Кочергину оценку в 5.9 баллов. Такой показатель Владиславала является худшим среди всех игроков обеих команд, которые вышли в с первых минут на поле.

Лучшим игроком поединка был признан Шарль де Кетеларе (8.1), который открыл счет в этом поединке.

Оценки WhoScored за матч Аталанта – Ракув – 2:0