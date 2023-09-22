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  4. Худший игрок с основы. Названа оценка Кочергина за матч ЛЕ Аталанта – Ракув
Лига Европы
22 сентября 2023, 07:47 |
242
0

Худший игрок с основы. Названа оценка Кочергина за матч ЛЕ Аталанта – Ракув

Польский клуб уступил итальянской команде со счетом 0:2

22 сентября 2023, 07:47 |
242
0
Худший игрок с основы. Названа оценка Кочергина за матч ЛЕ Аталанта – Ракув
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

21 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги Европы в группе D между клубами «Аталанта» и «Ракув». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу итальянской команды.

Украинский футболист гостей Владислав Кочергин вышел в стартовом составе «красно-синих» и провел на поле 61 минуту, после чего был заменен на Марцина Цебулю.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил Кочергину оценку в 5.9 баллов. Такой показатель Владиславала является худшим среди всех игроков обеих команд, которые вышли в с первых минут на поле.

Лучшим игроком поединка был признан Шарль де Кетеларе (8.1), который открыл счет в этом поединке.

Оценки WhoScored за матч Аталанта – Ракув – 2:0

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Владислав Кочергин Ракув Аталанта Лига Европы WhoScored лучший игрок Шарль де Кетеларе
Источник WhoScored
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