В четверг, 21 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций играют луганская «Заря» и бельгийский «Гент».

Стартовый свисток на арене в Люблине (Польша) прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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В этой группе B также выступают «Маккаби» Тель-Авив из Израиля и «Брейдаблик» из Исландии.

Заря – Гент. Видео голов и обзор матча (обновляется)