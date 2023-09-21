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  4. Заря – Гент. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига конференций
21 сентября 2023, 22:10 |
584
0

Заря – Гент. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги конференций

21 сентября 2023, 22:10 |
584
0
Заря – Гент. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Заря

В четверг, 21 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций играют луганская «Заря» и бельгийский «Гент».

Стартовый свисток на арене в Люблине (Польша) прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этой группе B также выступают «Маккаби» Тель-Авив из Израиля и «Брейдаблик» из Исландии.

Заря – Гент. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Гент Заря Луганск Лига конференций Заря - Гент видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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