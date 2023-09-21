Лига конференций21 сентября 2023, 22:10 |
584
0
Заря – Гент. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги конференций
21 сентября 2023, 22:10 |
584
0
В четверг, 21 сентября, в матче 1-го тура Лиги конференций играют луганская «Заря» и бельгийский «Гент».
Стартовый свисток на арене в Люблине (Польша) прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В этой группе B также выступают «Маккаби» Тель-Авив из Израиля и «Брейдаблик» из Исландии.
Заря – Гент. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 сентября 2023, 01:03 21
«Орлы» проиграли «РБ Зальцбург» со счетом 0:2
Футбол | 21 сентября 2023, 12:01 13
Бывший нападающий «Днепра» прокомментировал состояние Артема Милевского
Футбол | 21.09.2023, 20:55
Футбол | 21.09.2023, 14:53
Футбол | 21.09.2023, 10:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
20.09.2023, 14:47 6
21.09.2023, 00:04 9
21.09.2023, 07:00 3
19.09.2023, 23:54 203
20.09.2023, 00:35 11
20.09.2023, 15:20 1