Таловеров – в запасе ЛАСКа на матч против Ливерпуля

Сегодня австрийский «ЛАСК» в первом туре Лиги Европы у себя дома на «Оберостеррайх Арене» в Линце примет главного фаворита турнира, «Ливерпуль». Стартовый свисток итальянского рефери Марко Ди Белло прозвучит в 19:45 по Киеву.

Украиский защитник Максим Таловеров остался в запасе «ЛАСКа» на матч. Отметим, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выставил полурезервный состав своей команды.

Составы команд:

«ЛАСК»: Лаваль — Цирайс, Андраде, Лукенедер — Флекер, Хорват, Йовичич, Реннер — Гафель, Жуль, Любичич.

«Ливерпуль»: Келлехер — Байчетич, Конате, ван Дейк, Цимикас — Эллиотт, Гравенберх, Эндо — Доак, Нуньес, Диас.