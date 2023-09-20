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  4. Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович – лучший теннисист в истории»
ATP
20 сентября 2023, 19:13 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:31
224
0

Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович – лучший теннисист в истории»

Бывший лидер мирового рейтинга АТР – о лучшем теннисисте в истории

20 сентября 2023, 19:13 | Обновлено 20 сентября 2023, 19:31
224
0
Рафаэль НАДАЛЬ: «Джокович – лучший теннисист в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Бывший лидер мирового рейтинга АТР Рафаэль Надаль рассказал о том, кого считает лучшим теннисистом в истории.

«Верю в то, что числа это числа, а статистика это статистика. В этом смысле думаю, что его цифры лучше моих и это бесспорно. У меня недостаточно большое эго, чтобы пытаться замаскировать реальность. Это правда.

Остальное – вкусы, вдохновение, ощущения, которые один или другой могут передавать, из-за чего кто-то нравится больше, чем другие. Думаю, что с уважением к титулам Джокович лучший в истории и тут нечего обсуждать», – сказал Надаль.

Напомним, что следующий сезон может стать для Рафаэля Надаля прощанием с теннисом.

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Источник AS
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