Бенфика – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 20 сентября в 22:00 по киевскому времени
В среду, 20 сентября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2023/2024 лиссабонская «Бенфика» примет на своем поле австрийский клуб «РБ Зальцбург».
Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.
Трансляцию поединка «Бенфика» – «РБ Зальцбург» можно будет смотреть на MEGOGO.
Напомним, в минувший уик-энд, 16 сентября, «Бенфика» в чемпионате Португалии в первом матче украинского голкипера Анатолия Трубина в Португалии обыграла «Визелу».
Бенфика – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Донецкий клуб стартовал с поражения в Лиге чемпионов
На турнире в Мексике не осталось представительниц Украины в одиночном разряде