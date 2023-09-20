В среду, 20 сентября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2023/2024 лиссабонская «Бенфика» примет на своем поле австрийский клуб «РБ Зальцбург».

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Трансляцию поединка «Бенфика» – «РБ Зальцбург» можно будет смотреть на MEGOGO.

Напомним, в минувший уик-энд, 16 сентября, «Бенфика» в чемпионате Португалии в первом матче украинского голкипера Анатолия Трубина в Португалии обыграла «Визелу».

Бенфика – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция