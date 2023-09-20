Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Бенфика
20.09.2023 22:00 - : -
РБ Зальцбург
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 10:25 |
77
1

Бенфика – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 20 сентября в 22:00 по киевскому времени

20 сентября 2023, 10:25 |
77
1
Бенфика – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 20 сентября, в матче 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2023/2024 лиссабонская «Бенфика» примет на своем поле австрийский клуб «РБ Зальцбург».

Игра начнется в 22:00 по киевскому времени.

Трансляцию поединка «Бенфика» – «РБ Зальцбург» можно будет смотреть на MEGOGO.

Напомним, в минувший уик-энд, 16 сентября, «Бенфика» в чемпионате Португалии в первом матче украинского голкипера Анатолия Трубина в Португалии обыграла «Визелу».

Бенфика – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

По теме:
Провал. По гамбургскому счету
Симеоне раскритиковал гол голкипера Лацио Проведеля
Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Дортмундом мне понравилось практически все»
смотреть онлайн Лига чемпионов Бенфика Ред Булл Зальцбург Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Футбол | 19 сентября 2023, 23:54 183
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту

Донецкий клуб стартовал с поражения в Лиге чемпионов

Минус 3 за ночь. Костюк без шансов проиграла Остапенко в Гвадалахаре
Теннис | 20 сентября 2023, 03:50 11
Минус 3 за ночь. Костюк без шансов проиграла Остапенко в Гвадалахаре
Минус 3 за ночь. Костюк без шансов проиграла Остапенко в Гвадалахаре

На турнире в Мексике не осталось представительниц Украины в одиночном разряде

Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Футбол | 19.09.2023, 16:05
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Непобедимые драконы для Шахтера. Что представляет собой нынешний Порту
Шахтер уступил Порту, гол вратаря спас Лацио, черная ночь Украины в теннисе
Футбол | 20.09.2023, 08:59
Шахтер уступил Порту, гол вратаря спас Лацио, черная ночь Украины в теннисе
Шахтер уступил Порту, гол вратаря спас Лацио, черная ночь Украины в теннисе
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Футбол | 19.09.2023, 15:59
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
arrow1418
Оце тренер який знає що хоче . Заплатили гроші , поставив в основу Трубіна щоб людина розвивалася а потім продати за нормальні гроші ..А дебіл Анчелотті купили Луніна , який зараз шанс довести , набратися опиту , щось змінити , то він ставить в основу голкіпера якого взяли в оренду а Лунін знову на банці , треба тікати від того бомжа. Лігу чемпіонів ти виграв , виграв все , треба іти туди де в тебе вірять .Ще молодий можна знайти класну команду .
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
19.09.2023, 09:43 36
Волейбол
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 8
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
19.09.2023, 11:34
Футбол
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
19.09.2023, 13:59 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем