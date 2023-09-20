Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИТИНЬЯ: «Это важная победа для ПСЖ, с учетом тога, как мы ее добились»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 06:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 06:59
160
0

ВИТИНЬЯ: «Это важная победа для ПСЖ, с учетом тога, как мы ее добились»

В матче 1-го тура «ПСЖ» обыграл «Боруссию» Дортмунд

20 сентября 2023, 06:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 06:59
160
0
ВИТИНЬЯ: «Это важная победа для ПСЖ, с учетом тога, как мы ее добились»
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24. В матче 1-го тура «ПСЖ» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).

На 49-й минуте с пенальти счет открыл Килиан Мбаппе, затем Ашраф Хакими удвоил перевес хозяев поля.

Полузащитник «ПСЖ» Витинья отметил:

«Это очень важный результат, особенно с учетом того, как именно мы его добились. Мы были сильнее. Мы были единым целым до самой последней минуты.

И для меня лично важная победа. Хочу приносить пользу команде и в последующих матчах. Хочу, чтобы мы продолжали побеждать».

Видео голов и обзор матча

По теме:
ТЕРЗИЧ: «Часто теряли мяч. В первом тайме нам не хватило смелости с ПСЖ»
ГВАРДИОЛА: «Даже не знаю, сколько моментов мы упустили в двух матчах»
ФОТО. Лучшие мгновения. Как Шахтер сражался с Порту в Гамбурге
Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Витинья (ПСЖ)
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Волейбол | 19 сентября 2023, 09:43 36
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024

На этот раз подопечные Ивана Петкова проиграли команде Доминиканской Республики 0:3

Владислав Супряга остался без агента
Футбол | 19 сентября 2023, 11:37 2
Владислав Супряга остался без агента
Владислав Супряга остался без агента

23-летний форвард «Динамо» прекратил сотрудничество с агентством GG11

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Футбол | 19.09.2023, 07:15
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Оценки WhoScored. Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛЧ против Порту
Футбол | 20.09.2023, 05:30
Оценки WhoScored. Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛЧ против Порту
Оценки WhoScored. Назван лучший игрок Шахтера в матче ЛЧ против Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Футбол | 19.09.2023, 23:54
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 11
Другие виды
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
19.09.2023, 21:13 1
Волейбол
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
19.09.2023, 15:59 33
Футбол
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
19.09.2023, 11:34
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 24
Футбол
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
Барселона нашла замену Роберту Левандовски
18.09.2023, 10:31 1
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем