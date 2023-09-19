20.09.2023 22:00 - : -
Лига чемпионов19 сентября 2023, 23:28 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:35
73
0
Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 20 сентября в 22:00 по Киеву
19 сентября 2023, 23:28 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:35
73
0
20 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе В между клубами «Арсенал» и ПСВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на MEGOGO.
Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 сентября 2023, 11:34 0
Любовь к спорту точно будет плюсом
Футбол | 19 сентября 2023, 20:50 41
Поединок Лиги чемпионов пройдет 19 сентября в 22:00 в Гамбурге
Футбол | 19.09.2023, 00:59
Футбол | 19.09.2023, 22:23
Футбол | 19.09.2023, 07:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.09.2023, 17:25 23
18.09.2023, 10:31 1
19.09.2023, 15:59 33
Бокс
18.09.2023, 22:26 37
19.09.2023, 13:59 2
19.09.2023, 09:43 36