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Арсенал
20.09.2023 22:00 - : -
ПСВ Эйндховен
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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 23:28 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:35
73
0

Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 20 сентября в 22:00 по Киеву

19 сентября 2023, 23:28 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:35
73
0
Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе В между клубами «Арсенал» и ПСВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на MEGOGO.

Арсенал – ПСВ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Арсенал Лондон ПСВ Арсенал - ПСВ смотреть онлайн Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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