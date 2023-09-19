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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 22:50 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:12
1542
0

Шахтер – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов в Гамбурге

19 сентября 2023, 22:50 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:12
1542
0
Шахтер – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер

Вечером 19 сентября проходит матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между командами «Шахтер» Донецк и «Порту».

Команды играют на арене Фолькспаркштадион в немецком Гамбурге. Начало игры – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 8-й минуте Шахтер пропустил быстрый гол в матче с Порту. Галено удачно сыграл на добивании.

Однако горняки быстро отквитали пропущенный гол. На 13-й минуте Кевин Келси сравнял счет ударом головой с передачи Ефима Конопли.

Вскоре Шахтер пропустил еще один гол. После каскада ошибок защиты Галено оформил дубль на 15-й минуте.

На 29-й минуте ворота горняков снова расстреляли. Шахтер пропустил третий гол. Отличился иранский форвард Мехди Тареми.

Шахтер – Порту. Видео голов и обзор матча (обновляется)

❗️ Смотрите видео матча в Telegram

ГОЛ! 0:1. Галено, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Келси, 13 мин.

ГОЛ! 1:2. Галено, 15 мин.

ГОЛ! 1:3. Тареми, 29 мин.

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Шахтер Донецк Лига чемпионов Порту Шахтер - Порту Вендерсон Галено видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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