Михайленко в ближайшее время покинет кипрский Акритас Хлоракас

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко в ближайшее время покинет кипрский клуб.

С июля он тренировал клуб «Акритас Хлоракас», который выступал во втором дивизионе чемпионата Кипра.

Ранее Дмитрий Михайленко возглавлял другой кипрский клуб «Пафос».

Сообщалось, что 50-летний специалист в январе может возглавить сборную Украины U-19.