Италия30 декабря 2023, 05:05 | Обновлено 30 декабря 2023, 06:20
174
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Михайленко в ближайшее время покинет кипрский Акритас Хлоракас
Ранее украинский специалист возглавлял кипрский клуб «Пафос»
30 декабря 2023, 05:05 | Обновлено 30 декабря 2023, 06:20
174
0
Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко в ближайшее время покинет кипрский клуб.
С июля он тренировал клуб «Акритас Хлоракас», который выступал во втором дивизионе чемпионата Кипра.
Ранее Дмитрий Михайленко возглавлял другой кипрский клуб «Пафос».
Сообщалось, что 50-летний специалист в январе может возглавить сборную Украины U-19.
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