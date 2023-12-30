Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михайленко в ближайшее время покинет кипрский Акритас Хлоракас
Италия
30 декабря 2023, 05:05 | Обновлено 30 декабря 2023, 06:20
174
0

Михайленко в ближайшее время покинет кипрский Акритас Хлоракас

Ранее украинский специалист возглавлял кипрский клуб «Пафос»

30 декабря 2023, 05:05 | Обновлено 30 декабря 2023, 06:20
174
0
Михайленко в ближайшее время покинет кипрский Акритас Хлоракас
ФК Акритас Хлоракас. Дмитрий Михайленко (слева)

Бывший главный тренер «Днепра-1» Дмитрий Михайленко в ближайшее время покинет кипрский клуб.

С июля он тренировал клуб «Акритас Хлоракас», который выступал во втором дивизионе чемпионата Кипра.

Ранее Дмитрий Михайленко возглавлял другой кипрский клуб «Пафос».

Сообщалось, что 50-летний специалист в январе может возглавить сборную Украины U-19.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Вице-чемпион мира возглавил команду во втором дивизионе Бельгии
71-летний тренер-чемпион возглавил южнамериканскую сборную
ОФИЦИАЛЬНО. 70-летний бывший коуч Шевченко возглавил Панатинаикос
Дмитрий Михайленко назначение тренера
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
Футбол | 29 декабря 2023, 07:20 17
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10
Таблица АПЛ. Подарок Ливерпулю от Зинченко, Мудрик удержал Челси в топ-10

26-28 декабря состоялись матчи 19-го тура чемпионата Англии 2023/24

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
Футбол | 30 декабря 2023, 00:39 0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря

Важные события во всех видах спорта

Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Баскетбол | 29.12.2023, 14:30
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Экс-баскетболист сборной Украины погиб во Львове из-за ракетной атаки рф
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Хоккей | 29.12.2023, 15:48
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Диего Симеоне обозначил приобретение Довбика основной целью Атлетико летом
Футбол | 29.12.2023, 23:42
Диего Симеоне обозначил приобретение Довбика основной целью Атлетико летом
Диего Симеоне обозначил приобретение Довбика основной целью Атлетико летом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
28.12.2023, 05:42
Футбол
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на вторую половину сезона
28.12.2023, 20:59 9
Футбол
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28.12.2023, 22:43 16
Футбол
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
Пока не Усик. Хргович вызвал на бой британского супертяжа
28.12.2023, 08:45 3
Бокс
ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
ФОТО. Михаил Мудрик двумя словами отреагировал на 3-й гол в АПЛ за Челси
28.12.2023, 04:15
Футбол
Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
Решил удивить Анчелотти? Андрей Лунин досрочно вернулся из отпуска
28.12.2023, 16:37 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. США отгрузили сопернику 11 шайб
Молодежный ЧМ по хоккею. США отгрузили сопернику 11 шайб
28.12.2023, 20:32 1
Хоккей
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем