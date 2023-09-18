Журналист: «На второй год контракта Максимова будет опция команды»

Журналист Михаил Спиваковский раскрыл детали контракта Юрия Максимова с «Днепром-1».

«Контракт на два года, но, по моей информации, второй год – опционально. А опционально это означает, выполнит ли тренер задачу, или нет. Задача – это попадание в еврокубки. «Днепр-1» адекватно среагировал на начало сезона.

Если, например, Максимов не выполнит эту задачу, это не значит, что его сразу уберут. Это значит, что руководство клуба имеет такую опцию, но может ею и не воспользоваться», – сказал журналист.

Напомним, 14 сентября, «Днепр-1» официально объявил о назначении Юрия Максимова новым главным тренером команды.