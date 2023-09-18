Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: «На второй год контракта Максимова будет опция команды»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 12:15 | Обновлено 18 сентября 2023, 12:34
465
0

Журналист: «На второй год контракта Максимова будет опция команды»

Журналист раскрыл детали соглашения нового тренера команды

18 сентября 2023, 12:15 | Обновлено 18 сентября 2023, 12:34
465
0
Журналист: «На второй год контракта Максимова будет опция команды»
СК Днепр-1. Юрий Максимов

Журналист Михаил Спиваковский раскрыл детали контракта Юрия Максимова с «Днепром-1».

«Контракт на два года, но, по моей информации, второй год – опционально. А опционально это означает, выполнит ли тренер задачу, или нет. Задача – это попадание в еврокубки. «Днепр-1» адекватно среагировал на начало сезона.

Если, например, Максимов не выполнит эту задачу, это не значит, что его сразу уберут. Это значит, что руководство клуба имеет такую опцию, но может ею и не воспользоваться», – сказал журналист.

Напомним, 14 сентября, «Днепр-1» официально объявил о назначении Юрия Максимова новым главным тренером команды.

По теме:
Кудровка – Чайка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я не смотрю в турнирную таблицу»
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Ворскла – достаточно сильный и неудобный соперник»
Михаил Спиваковский Юрий Максимов Днепр-1 чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Футбол | 17 сентября 2023, 20:42 21
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal
Мудрик получил самую низкую оценку в матче с Борнмутом от Goal

Украинскому вингеру отдали 3 балла из 10 

Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Футбол | 17 сентября 2023, 16:17 2
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута
Почеттино рассказал, почему выпустил Мудрика в старте против Борнмута

Главный тренер «Челси» хотел сыграть с более атакующим игроком

Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих
Футбол | 18.09.2023, 06:00
Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих
Два дерби украинцев в АПЛ, дебют Максимова в Днепре-1, рекорд Магучих
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Футбол | 17.09.2023, 21:15
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Журналист: «Суркис совещался с Ярмоленко о трансфере Сидорчука»
Футбол | 18.09.2023, 11:35
Журналист: «Суркис совещался с Ярмоленко о трансфере Сидорчука»
Журналист: «Суркис совещался с Ярмоленко о трансфере Сидорчука»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
Правильное решение? Лунин определился со своим будущим в Реале
16.09.2023, 19:01 20
Футбол
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
Кубок Дэвиса. 5-й день. США не вышли в плей-офф, Джокович уступил чехам
16.09.2023, 23:50
Теннис
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
Принес неудачу. Названа оценка Малиновского за матч Дженоа – Наполи
17.09.2023, 00:46
Футбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 11
Футбол
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
Сборная Польши - чемпион Европы по волейболу 2023 года!
17.09.2023, 00:34 2
Волейбол
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
17.09.2023, 06:10
Другие виды
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем