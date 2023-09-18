Журналист: «На второй год контракта Максимова будет опция команды»
Журналист раскрыл детали соглашения нового тренера команды
Журналист Михаил Спиваковский раскрыл детали контракта Юрия Максимова с «Днепром-1».
«Контракт на два года, но, по моей информации, второй год – опционально. А опционально это означает, выполнит ли тренер задачу, или нет. Задача – это попадание в еврокубки. «Днепр-1» адекватно среагировал на начало сезона.
Если, например, Максимов не выполнит эту задачу, это не значит, что его сразу уберут. Это значит, что руководство клуба имеет такую опцию, но может ею и не воспользоваться», – сказал журналист.
Напомним, 14 сентября, «Днепр-1» официально объявил о назначении Юрия Максимова новым главным тренером команды.
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