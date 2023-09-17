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Чемпионат Испании
Гранада
18.09.2023 22:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 сентября 2023, 14:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 14:24
636
0

Гранада – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву

17 сентября 2023, 14:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 14:24
636
0
Гранада – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 сентября состоится матч 5-го тура Ла Лиги между клубами «Гранада» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Гранада – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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