Испания17 сентября 2023, 14:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 14:24
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Гранада – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 18 сентября в 22:00 по Киеву
17 сентября 2023, 14:23 | Обновлено 17 сентября 2023, 14:24
636
0
18 сентября состоится матч 5-го тура Ла Лиги между клубами «Гранада» и «Жирона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Гранада – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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