18 сентября состоится матч 5-го тура Ла Лиги между клубами «Гранада» и «Жирона».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Нуэво Лос Карменес» в Гранаде.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Гранада – Жирона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция