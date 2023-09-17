17 сентября состоится матч 5-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Арсенал».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция