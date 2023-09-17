Англия17 сентября 2023, 13:53 | Обновлено 17 сентября 2023, 14:06
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Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 17 сентября в 18:30 по Киеву
17 сентября 2023, 13:53 | Обновлено 17 сентября 2023, 14:06
56
0
17 сентября состоится матч 5-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Арсенал».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на «Гудисон Парк» в Ливерпуле.
Время начала встречи – 18:30 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эвертон - АрсеналСмотреть трансляцию
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