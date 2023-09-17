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Чемпионат Англии
Эвертон
17.09.2023 18:30 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 сентября 2023, 13:53 | Обновлено 17 сентября 2023, 14:06
56
0

Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 17 сентября в 18:30 по Киеву

17 сентября 2023, 13:53 | Обновлено 17 сентября 2023, 14:06
56
0
Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

17 сентября состоится матч 5-го тура АПЛ между клубами «Эвертон» и «Арсенал».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на SetantaSports.

Эвертон – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Эвертон - Арсенал
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Трансляция матча В эфире

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Источник Sport.ua
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