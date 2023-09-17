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Чемпионат Португалии
Визела
16.09.2023 22:30 – FT 1 : 2
Бенфика
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Португалия
17 сентября 2023, 00:35 |
240
0

Без cleen sheet. Бенфика обыграла Визелу в первой игре Трубина в Португалии

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов»

17 сентября 2023, 00:35 |
240
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Без cleen sheet. Бенфика обыграла Визелу в первой игре Трубина в Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine

16 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Визела» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов».

Счет в поединке открыл Петар Муса на 9-й минуте. Через 30 минут звездный аргентинский форвард Анхель Ди Мария удвоил преимущество гостей.

На 70-й хозяева сократили отставание. Саму реализовал 11-метровый.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. Для украинца это был дебютный поединок за «Бенфику» после трансфера из донецкого «Шахтера».

Сейчас «Бенфика» занимает 2-е место в таблице чемпионата Португалии. У команды 12 очков после 5 туров. У лидера «Порту» 13 пунктов. «Визела» находится на 13-й позиции с 4 очками.

Чемпионат Португалии. 5-й тур. 16 сентября

Визела – Бенфика – 1:2

Голы: Саму, 70 (пен.) – Муса, 9, Ди Мария, 39

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Бенфика чемпионат Португалии по футболу пенальти дебют Визела Анхель Ди Мария
Источник Sport.ua
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