Без cleen sheet. Бенфика обыграла Визелу в первой игре Трубина в Португалии
Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов»
16 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Визела» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов».
Счет в поединке открыл Петар Муса на 9-й минуте. Через 30 минут звездный аргентинский форвард Анхель Ди Мария удвоил преимущество гостей.
На 70-й хозяева сократили отставание. Саму реализовал 11-метровый.
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. Для украинца это был дебютный поединок за «Бенфику» после трансфера из донецкого «Шахтера».
Сейчас «Бенфика» занимает 2-е место в таблице чемпионата Португалии. У команды 12 очков после 5 туров. У лидера «Порту» 13 пунктов. «Визела» находится на 13-й позиции с 4 очками.
Чемпионат Португалии. 5-й тур. 16 сентября
Визела – Бенфика – 1:2
Голы: Саму, 70 (пен.) – Муса, 9, Ди Мария, 39
⏹ Vitória em Vizela! 🦅#FCVSLB • #LigaPortugal pic.twitter.com/zaOqzFQ4FZ— SL Benfica (@SLBenfica) September 16, 2023
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