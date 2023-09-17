Без cleen sheet. Бенфика обыграла Визелу в первой игре Трубина в Португалии

16 сентября состоялся матч 5-го тура чемпионата Португалии по футболу между клубами «Визела» и «Бенфика». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «орлов».

Счет в поединке открыл Петар Муса на 9-й минуте. Через 30 минут звездный аргентинский форвард Анхель Ди Мария удвоил преимущество гостей.

На 70-й хозяева сократили отставание. Саму реализовал 11-метровый.

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. Для украинца это был дебютный поединок за «Бенфику» после трансфера из донецкого «Шахтера».

Сейчас «Бенфика» занимает 2-е место в таблице чемпионата Португалии. У команды 12 очков после 5 туров. У лидера «Порту» 13 пунктов. «Визела» находится на 13-й позиции с 4 очками.

Чемпионат Португалии. 5-й тур. 16 сентября

Визела – Бенфика – 1:2

Голы: Саму, 70 (пен.) – Муса, 9, Ди Мария, 39