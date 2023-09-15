ВАН ЛЕУВЕН: «Новатус замечательный, опытный и в то же время молодой игрок»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Патрик ван Леувен перед матчем с киевской «Оболонью» прокомментировал недавние усиления команды.

Состав «Шахтера» пополнили защитник Новатус Мироши, перебравшийся из бельгийского «Зюлте-Варегема» на правах аренды и опытный вратарь Артур Рудько, пополнивший состав донецкого клуба на правах свободного агента.

«Артур Рудько – голкипер с опытом игры в Украине и за ее пределами, для «Шахтера» важно иметь в составе игрока с таким опытом.

Новатус – молодой игрок, который уже сделал хорошую карьеру в Израиле и Бельгии, он уже выступает за свою национальную сборную с 17 лет. Он замечательный, опытный и в то же время молодой футболист, с африканским телосложением, который придает определенные качества нашей команде», – сказал Ван Леувен.

После 6 сыгранных туров УПЛ «Шахтер» лидирует с 14 очками в активе.