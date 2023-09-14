Игроки молодежных составов Реала попали в сексуальный скандал

Четверо футболистов «Реал Мадрид С» и «Кастильи» задержаны за распространение сексуального видео с несовершеннолетней без ее согласия.

«Реал» в официальном сообщении подтвердил, что четверо игроков признались Гражданской Гвардии в намеренном распространении личного видео через WhatsApp. Один из этих игроков записал видео своих отношений с несовершеннолетней и переслал его другим через мессенджер без согласия девушки. Сам инцидент произошел 6 сентября на Канарских островах.

Имена задержанных футболистов не сообщаются. Ранее предполагалось, что в скандале могут быть замешаны игроки первой команды «Реала», но вскоре эти слухи были опровергнуты.