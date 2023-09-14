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  4. Роман ЯРЕМЧУК: «Хочу показывать что-то особенное каждого матча»
Испания
14 сентября 2023, 21:26 |
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Роман ЯРЕМЧУК: «Хочу показывать что-то особенное каждого матча»

Украинский форвард поделился ожиданиями своих выступлений за «Валенсию»

14 сентября 2023, 21:26 |
200
0
Роман ЯРЕМЧУК: «Хочу показывать что-то особенное каждого матча»
ФК Валенсия. Роман Яремчук

Украинский форвард «Валенсии» Роман Яремчук не признался, сколько бы он хотел забить мячей за испанскую команду, но назвал удовлетворяющую и его, и болельщиков цифру забитых мячей.

«Вы знаете, время, когда я только пришел в команду, я думал о том, что каждый форвард хочет забить 20 голов за сезон. Если я забью столько, то и вы, и я будем счастливы, да? Но я реалист и хочу показывать что-то особенное каждого матча».

«Если я буду делать свою работу для команды хорошо, буду хорошо играть, буду профессионалом, то голы придут. Но для этого нужно работать. Не могу сказать, сколько я хочу забить».

Напомним, 1 сентября Роман Яремчук на правах годовой аренды перебрался в испанский клуб из бельгийского «Брюгге».

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Роман Яремчук Валенсия чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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