Мама Гарри Магуйара: «Это позор»

Мама защитника «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуйара выступила с критикой в адрес хейтеров своего сына. Зои Магуайр назвала такое поведение позором.

Как известно, 30-летний Магуайр стал автором автогола, выйдя на замену в товарищеской игре Англии с Шотландией (3:1). После матча на защиту Гарри встал главный тренер англичан Гарет Саутгейт.

«Как мама, я вижу эти негативные и оскорбительные комментарии, которые мой сын получает от некоторых фанатов, экспертов и СМИ. Это просто позор и совершенно неприемлемо для любой сферы жизни, не говоря уже о людях, которые изо всех сил трудятся на благо клуба и страны.

Я, как и всегда, была на трибуне в тот день. То, что там произошло, недопустимо. Я понимаю, что в футбольном мире есть взлеты и падения, позитивные и негативные моменты, но то, что происходит с Гарри, выходит далеко за рамки футбола.

Для меня ненормально видеть, как он проходит через это. Мне не хотелось бы видеть, как другие родители или футболисты проходят через это в будущем, особенно молодые мальчики и девочки, которые сегодня только пробивают себе дорогу.

У Харри огромное сердце, и у него хорошая работа. Он силен морально и может справиться с этим так, как другие, возможно, не смогут. Я никому не желаю такого абьюза», – написала Зои Магуайр в инстаграме.