ЮКСА потеряла очки, Чайка победила Дружбу
Сыграно семь матчей Второй лиги Украины
Завершился 8-й тур Второй лиги чемпионата Украины.
Лидер чемпионата ЮКСА потерял очки в домашнем поединке с «Звягелем», «Тростянец» и резерв «Карпат» одержали разгромные победы, «Кудровка» и «Чайка» минимально обыграли «Кремень-2» и «Дружбу».
Молодежь львовского «Руха» на выезде была сильнее киевского «Локомотива».
Вторая лига. 7-й тур, 12-13 сентября
Локомотив Киев – Рух-2 Львов – 0:1
Гол: Непейпиев, 57.
Кремень-2 – Кудровка – 0:1
Гол: Строчинский, 81.
Чайка – Дружба Мировка – 1:0
Гол: Эмере, 1.
Тростянец – Васт Николаев – 4:1
Голы: Томенко, 30, Яременко, 60,75, Кошкин, 90+2 – Крамаренко, 79.
ЮКСА – Звягель – 1:1
Голы: Матеус, 69 – Ндукве, 59.
Нива Винница – Карпаты-2 Львов – 1:4
Голы: Лотоцкий, 87 – Катрич, 41, Легостаев, 66, Дебич, 79, Коваленко, 88.
Реал-Фарма – МФК Металлург-2 – 2:0
Голы: Гранчар, 46, Фабер, 59.
Турнирная таблица Второй лиги:
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