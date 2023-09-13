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Польша
13 сентября 2023, 16:29 | Обновлено 13 сентября 2023, 16:30
443
0

Сборная Польши вскоре уволит бывшего чемпиона Европы

Фернанду Сантуш работает в команде менее года

13 сентября 2023, 16:29 | Обновлено 13 сентября 2023, 16:30
443
0
Сборная Польши вскоре уволит бывшего чемпиона Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Фернанду Сантуш

Федерация футбола Польши в ближайшее время уволит с должности главного тренера португальского специалиста Фернанду Сантуша, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

68-летний наставник возглавил команду в январе 2023 года. За это время на его счету 5 официальных матчей, в которых его команда одержала всего 2 победы и трижды проиграла соперникам (Молдове, Чехии и Албании).

В 2016 году сборная Португалии во главе с Фернанду Сантушем выиграла Евро.

Сейчас сборная Польши с 6 очками после 5 туров занимает 4 место в своей отборочной группе к Евро-2024. До спасительного 2-го места всего 2 пункта, но у Чехии есть игра в запасе.

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Фернанду Сантуш сборная Польши по футболу Фабрицио Романо главный тренер
Источник Фабрицио Романо
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