Сборная Польши вскоре уволит бывшего чемпиона Европы

Федерация футбола Польши в ближайшее время уволит с должности главного тренера португальского специалиста Фернанду Сантуша, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

68-летний наставник возглавил команду в январе 2023 года. За это время на его счету 5 официальных матчей, в которых его команда одержала всего 2 победы и трижды проиграла соперникам (Молдове, Чехии и Албании).

В 2016 году сборная Португалии во главе с Фернанду Сантушем выиграла Евро.

Сейчас сборная Польши с 6 очками после 5 туров занимает 4 место в своей отборочной группе к Евро-2024. До спасительного 2-го места всего 2 пункта, но у Чехии есть игра в запасе.

