Виталий Роман открыл счет в матче молодежки против Северной Ирландии

12 сентября в 19.30 молодежная сборная Украины начала отбор к Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии.

Матч проходит на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад.

На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом открыл счет для Украины U-21!

Квалификация Евро-2025 U-21

12 сентября, Попрад (Словакия)

Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 – 1:0 (2-й тайм)

Гол: Виталий Роман, 70.