Молодежные турниры12 сентября 2023, 21:09 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:13
338
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Виталий Роман открыл счет в матче молодежки против Северной Ирландии
Украинская молодежка вышла вперед на 70-й минуте встречи в Попраде
12 сентября 2023, 21:09 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:13
338
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12 сентября в 19.30 молодежная сборная Украины начала отбор к Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии.
Матч проходит на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад.
На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом открыл счет для Украины U-21!
Квалификация Евро-2025 U-21
12 сентября, Попрад (Словакия)
Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 – 1:0 (2-й тайм)
Гол: Виталий Роман, 70.
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