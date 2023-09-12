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Молодежные турниры
12 сентября 2023, 21:09 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:13
338
0

Виталий Роман открыл счет в матче молодежки против Северной Ирландии

Украинская молодежка вышла вперед на 70-й минуте встречи в Попраде

12 сентября 2023, 21:09 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:13
338
0
Виталий Роман открыл счет в матче молодежки против Северной Ирландии
УАФ

12 сентября в 19.30 молодежная сборная Украины начала отбор к Евро-2025 U-21 матчем против молодежной сборной Северной Ирландии.

Матч проходит на поле Национального тренировочного центра словацкого города Попрад.

На 70-й минуте Виталий Роман точным ударом открыл счет для Украины U-21!

Квалификация Евро-2025 U-21

12 сентября, Попрад (Словакия)

Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 – 1:0 (2-й тайм)

Гол: Виталий Роман, 70.

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Источник Sport.ua
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