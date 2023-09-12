Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Италия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
12 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:50
3742
0

Италия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 6-го тура квалификации Евро-2024

12 сентября 2023, 22:45 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:50
3742
0
Италия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 12 сентября, сборная Украины в Милане на стадионе «Сан-Сиро» проводит выездной матч отбора к Евро-2024 против Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка – в 21:45 по Киеву. Главный арбитр – Алехандро Эрнандес из Испании.

❗️ Смотрите: видео голов в Telegram

Италия – Украина. Видео голов и обзор матча (обновляется)

ГОЛ! 1:0. Давиде Фраттези, 12 мин.

ГОЛ! 2:0. Давиде Фраттези, 28 мин.

ГОЛ! 2:1. Андрей Ярмоленко, 41 мин

По теме:
Матч Румыния – Косово приостановлен из-за лозунгов «Косово – это Сербия»
Италия – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Два гола до Шевченко. Ярмоленко забил 46-й мяч в сборной Украины
сборная Италии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Италия - Украина видео голов и обзор Давиде Фраттези
Источник Sport.ua
Оцените материал
(35)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Другие виды | 11 сентября 2023, 22:59 0
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин
Определен победитель командного чемпионата мира по шахматам среди женщин

В финале Грузии обыграла Казахстан, а за третье место Франция победила США

Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Теннис | 12 сентября 2023, 10:05 7
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего
Калинина обыграла экс-первую ракетку мира на турнире в Сан-Диего

Ангелина оказалась сильнее Каролины Плишковой

Не угадал с шипами? Судаков переобулся после ошибки в игре с Италией
Футбол | 12.09.2023, 22:27
Не угадал с шипами? Судаков переобулся после ошибки в игре с Италией
Не угадал с шипами? Судаков переобулся после ошибки в игре с Италией
Юрий МАКСИМОВ: «Самое главное – поднять дух игроков Днепра-1 после неудач»
Футбол | 12.09.2023, 19:49
Юрий МАКСИМОВ: «Самое главное – поднять дух игроков Днепра-1 после неудач»
Юрий МАКСИМОВ: «Самое главное – поднять дух игроков Днепра-1 после неудач»
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Футбол | 12.09.2023, 06:45
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Италия - Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
Стало известно, кто возглавит Днепр-1. Это известный украинский специалист
11.09.2023, 06:45 9
Футбол
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
Кто заменит Симеоне? Похоже, у Атлетико появился кандидат из Мексики
11.09.2023, 05:05 3
Футбол
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
ФОТО. Пышногрудая жена Зубкова в образе модели Playboy
12.09.2023, 11:46 18
Футбол
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
Сергей РЕБРОВ: «Я знаю, как будет играть Италия»
11.09.2023, 20:30 16
Футбол
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
Германия обыграла Сербию и завоевала золото ЧМ-2023
10.09.2023, 17:41 6
Баскетбол
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
Известны все участники четвертьфинала чемпионата Европы
11.09.2023, 00:10
Волейбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
12.09.2023, 12:48
Волейбол
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
Виталий Миколенко может покинуть Эвертон
11.09.2023, 15:52 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем