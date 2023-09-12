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WTA
12 сентября 2023, 20:40 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:24
2183
0

Симона ХАЛЕП: «Эксперты ITIA изменили мнение, узнав, кто я»

Симона Халеп – об обвинении в нарушении антидопинговых правил

12 сентября 2023, 20:40 | Обновлено 12 сентября 2023, 21:24
2183
0
Симона ХАЛЕП: «Эксперты ITIA изменили мнение, узнав, кто я»
Gazeta Sporturilor. Симона Халеп

Двукратная победительница турниров Большого Шлема Симона Халеп поделилась мнением об обвинении в употреблении допинга и дисквалификации.

«Я верю в чистый спорт. За почти двадцать лет профессиональной карьеры, сотни сыгранных турниров и два выигранных мэйджора я сдала 200 анализов крови и мочи на запрещенные вещества. До 29 августа 2022 года все было чисто. Перед хардовым сезоном 2022 по рекомендации команды и физиотерапевта, которым я очень доверяю, я скорректировала свои пищевые добавки. Ни в чем из этого не было ни одного запрещенного вещества, насколько нам известно – и трибунал согласился. В одной из добавок был роксадустат. После позитивного теста меня проверяли каждую неделю в 2023-м году – все тесты были чистыми.

Несмотря на эти доказательства, ITIA обнаружила нарушения в моем биологическом паспорте. И только после того, как их эксперты выяснили, кто я, двое из них внезапно изменили мнение в пользу обвинений ITIA. Она основывалась только на мнениях этих экспертов, которые смотрели на параметры моей крови, а они одинаковые уже десять лет. Эти люди проигнорировали то, что раньше в моих крови и моче не обнаруживали запрещенных веществ, кроме роксадустата 29 августа, и то в очень маленьком количестве. Учитывая, что три дня назад результат был отрицательный, очевидно, что он попал случайно.

Я бесконечно благодарна за поддержку семье, друзьям и болельщикам со всего мира. Буду продолжать тренироваться и сделаю все, что смогу для того, чтобы снять эти ложные обвинения и вернуться в игру. Собираюсь подать апелляцию в CAS и принять юридические меры против производителя биодобавки», – сказала Халеп.

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Симона Халеп дисквалификация допинг
Источник Gazeta Sporturilor
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