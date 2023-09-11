Финал Кубка Дэвиса 2023. Расписание матчей и результаты (обновляется)

12 сентября стартует финал Кубка Дэвиса-2023.

Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.

Шестнадцать стран примут участие в групповом этапе финала, который пройдет на этой неделе (12-17 сентября) в четырех европейских городах – Болонье, Манчестере, Сплите и Валенсии.



16 стран разделены на четыре группы и будут соревноваться по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы пройдут в «Финал восьмерых». Плей-офф финала пройдет в Малаге с 21 по 26 ноября.

В групповом этапе участие примут следующие команды:

2 финалиста Финала 2022 года (Австралия и Канада);

2 команды, которые получили wild card (Италия и Испания);

12 победителей отборочного тура в феврале 2023 года (Чили, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Швеция, Швейцария, США).

ГРУППОВОЙ ЭТАП

Группа А

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Италия 0 0-0 0 2 Швеция 0 0-0 0 3 Чили 0 0-0 0 4 Канада 0 0-0 0

Вторник, 12 сентября

Швеция – Чили

Среда, 13 сентября

Канада – Италия

Четверг, 14 сентября

Канада – Швеция

Пятница, 15 сентября

Италия – Чили

Суббота, 16 сентября

Канада – Чили

Воскресенье, 17 сентября

Италия – Швеция

Группа В

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Австралия 0 0-0 0 2 Франция 0 0-0 0 3 Швейцария 0 0-0 0 4 Великобритания 0 0-0 0

Вторник, 12 сентября

Франция – Швейцария

Среда, 13 сентября

Австралия – Великобритания

Четверг, 14 сентября

Австралия – Франция

Пятница, 15 сентября

Великобритания – Швейцария

Суббота, 16 сентября

Австралия – Швейцария

Воскресенье, 17 сентября

Великобритания – Франция

Группа С

№ Команда Матчи В-П Очки 1 Испания 0 0-0 0 2 Сербия 0 0-0 0 3 Чехия 0 0-0 0 4 Южная Корея 0 0-0 0

Вторник, 12 сентября

Сербия – Южная Корея

Среда, 13 сентября

Испания – Чехия

Четверг, 14 сентября

Южная Корея – Чехия

Пятница, 15 сентября

Испания – Сербия

Суббота, 16 сентября

Сербия – Чехия

Воскресенье, 17 сентября

Испания – Южная Корея

Группа D

№ Команда Матчи В-П Очки 1 США 0 0-0 0 2 Хорватия 0 0-0 0 3 Нидерланды 0 0-0 0 4 Финляндия 0 0-0 0

Вторник, 12 сентября

Нидерланды – Финляндия

Среда, 13 сентября

Хорватия – США

Четверг, 14 сентября

Нидерланды – США

Пятница, 15 сентября

Хорватия – Финляндия

Суббота, 16 сентября

США – Финляндия

Воскресенье, 17 сентября

Хорватия – Нидерланды