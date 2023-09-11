Финал Кубка Дэвиса 2023. Расписание матчей и результаты (обновляется)
С 12 по 17 сентября пройдут матчи группового раунда 111-го розыгрыша командного турнира
12 сентября стартует финал Кубка Дэвиса-2023.
Турнир пройдет в два этапа: групповая стадия и плей-офф.
Шестнадцать стран примут участие в групповом этапе финала, который пройдет на этой неделе (12-17 сентября) в четырех европейских городах – Болонье, Манчестере, Сплите и Валенсии.
16 стран разделены на четыре группы и будут соревноваться по круговой системе. Две лучшие команды в каждой группе после круговой системы пройдут в «Финал восьмерых». Плей-офф финала пройдет в Малаге с 21 по 26 ноября.
В групповом этапе участие примут следующие команды:
- 2 финалиста Финала 2022 года (Австралия и Канада);
- 2 команды, которые получили wild card (Италия и Испания);
- 12 победителей отборочного тура в феврале 2023 года (Чили, Хорватия, Чехия, Финляндия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Сербия, Южная Корея, Швеция, Швейцария, США).
ГРУППОВОЙ ЭТАП
Группа А
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Италия
|0
|0-0
|0
|2
|Швеция
|0
|0-0
|0
|3
|Чили
|0
|0-0
|0
|4
|Канада
|0
|0-0
|0
Вторник, 12 сентября
Швеция – Чили
Среда, 13 сентября
Канада – Италия
Четверг, 14 сентября
Канада – Швеция
Пятница, 15 сентября
Италия – Чили
Суббота, 16 сентября
Канада – Чили
Воскресенье, 17 сентября
Италия – Швеция
Группа В
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Австралия
|0
|0-0
|0
|2
|Франция
|0
|0-0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0-0
|0
|4
|Великобритания
|0
|0-0
|0
Вторник, 12 сентября
Франция – Швейцария
Среда, 13 сентября
Австралия – Великобритания
Четверг, 14 сентября
Австралия – Франция
Пятница, 15 сентября
Великобритания – Швейцария
Суббота, 16 сентября
Австралия – Швейцария
Воскресенье, 17 сентября
Великобритания – Франция
Группа С
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|Испания
|0
|0-0
|0
|2
|Сербия
|0
|0-0
|0
|3
|Чехия
|0
|0-0
|0
|4
|Южная Корея
|0
|0-0
|0
Вторник, 12 сентября
Сербия – Южная Корея
Среда, 13 сентября
Испания – Чехия
Четверг, 14 сентября
Южная Корея – Чехия
Пятница, 15 сентября
Испания – Сербия
Суббота, 16 сентября
Сербия – Чехия
Воскресенье, 17 сентября
Испания – Южная Корея
Группа D
|№
|Команда
|Матчи
|В-П
|Очки
|1
|США
|0
|0-0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0-0
|0
|3
|Нидерланды
|0
|0-0
|0
|4
|Финляндия
|0
|0-0
|0
Вторник, 12 сентября
Нидерланды – Финляндия
Среда, 13 сентября
Хорватия – США
Четверг, 14 сентября
Нидерланды – США
Пятница, 15 сентября
Хорватия – Финляндия
Суббота, 16 сентября
США – Финляндия
Воскресенье, 17 сентября
Хорватия – Нидерланды
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