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Чемпионат Европы
11 сентября 2023, 19:00 |
345
0

Лучано СПАЛЕТТИ: «Украина захочет сыграть на контратаках»

Наставник сборной Италии – о предстоящем поединке с украинской командой

11 сентября 2023, 19:00 |
345
0
Лучано СПАЛЕТТИ: «Украина захочет сыграть на контратаках»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лучано Спаллетти

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти рассказал, чего ждет от поединка с командой Украины в квалификации Евро-2024, который состоится в Милане 12 сентября.

«Украина? Они более организованы, чем Северная Македония, и они имеют ясное представление о том, каким должно быть наше и их владение мячом. Мы играем в вертикальную игру, зная, как интерпретировать это пространство. Мы должны это хорошо делать.

Они захотят сыграть на контратаках. Посмотрите на гол, который они забили Англии. Нам нужна хорошая фаза владения мячом, чтобы выкроить пространство в этих узких пространствах, чтобы играть внутри», – заявил Спаллетти.

Напомним, сборная Италии в предыдущем матче отбора сыграла на выезде вничью 1:1 с Македонией.

Ранее Лучано Спаллетти заявил, что в поединке с Украиной ему ротации состава не избежать.

Встреча Италия – Украина состоится во вторник, 12 сентября, начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Источник Corriere dello Sport
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