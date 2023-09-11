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Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 11 сентября 2023, 17:50
141
0

Франция – Украина. Настольный теннис. Командный ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 сентября в 17:15 матч командного ЧЕ-2023 по настольному теннису

11 сентября 2023, 17:45 | Обновлено 11 сентября 2023, 17:50
141
0
Франция – Украина. Настольный теннис. Командный ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE
ETTU

Смотрите 11 сентября в 17:15 матч командного ЧЕ-2023 по настольному теннису между сборными Франции и Украины.

В шведском Мальме с 10 по 17 сентября проходит командный чемпионат Европы по настольному теннису, на котором выступает мужская сборная Украины.

Состав сборной Украины: Ярослав Жмуденко, Евгений Прищепа, Антон Лимонов, Виктор Ефимов.

Украинская сборная играет в группе С против команд Франции и Сербии. В плей-офф выйдут по две лучшие команды из каждой группы.

На чемпионате Европы также определятся команды, которые в феврале 2024 года сыграют на чемпионате мира в южнокорейском Пусане.

Франция – Украина. Настольный теннис. Командный ЧЕ. Смотреть онлайн LIVE

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Источник Sport.ua
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