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Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 13:15 | Обновлено 11 сентября 2023, 13:38
1153
1

ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко покинул Днепр-1

Аргентинский легионер продолжит карьеру в мексиканской «Тихуане»

11 сентября 2023, 13:15 | Обновлено 11 сентября 2023, 13:38
1153
1
ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко покинул Днепр-1
СК Дніпро-1. Доминго Бланко

Аргентинский легионер «Днепра-1» Доминго Бланко покинул украинский клуб и перешел в «Тихуану». О переходе сообщает официальный сайт мексиканского клуба.

«Тихуана» – представитель Высшей лиги Мексики. В прошлом сезоне команда финишировала на 15-м месте. В нынешнем сезоне после 7 туров занимает 16-е место в турнирной таблице.

Детали соглашения не разглашаются, но как сообщалось ранее, это будет бесплатная аренда на один год с правом выкупа.

Бланко выступает за «Днепр-1» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах.

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Источник Sport.ua
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