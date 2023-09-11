ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко покинул Днепр-1

Аргентинский легионер «Днепра-1» Доминго Бланко покинул украинский клуб и перешел в «Тихуану». О переходе сообщает официальный сайт мексиканского клуба.

«Тихуана» – представитель Высшей лиги Мексики. В прошлом сезоне команда финишировала на 15-м месте. В нынешнем сезоне после 7 туров занимает 16-е место в турнирной таблице.

Детали соглашения не разглашаются, но как сообщалось ранее, это будет бесплатная аренда на один год с правом выкупа.

Бланко выступает за «Днепр-1» с августа прошлого года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол в 6 матчах.