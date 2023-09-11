Роман КОВТАЛЮК: «Хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие»

Воспитанник команды «Верес» U19 Роман Ковталюк рассказал о впечатлениях от дебютной игры за взрослую команду после победы над «Полесьем» (3:1, один из голов на счету Ковталюка):

«Прежде всего – хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие. Благодарю также болельщиков, которые поддерживают нас в непростое время.

Это дебютная игра моя за основу. Это уже другой уровень, другая интенсивность игры, другой уровень соперников.

Считаю, что мы очень хорошо играли сегодня. Что касается эпизода с голом – я увидел, что идет подача, меня вовремя заметил Денис Свитюха, я сумел убрать соперника и точно пробить.

Благодарю также наставника команды U19 Олега Шандрука, который готовил меня к этому матчу и ВСУ, которые сейчас всех нас обороняют».