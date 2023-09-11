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  4. Роман КОВТАЛЮК: «Хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие»
Украина. Премьер лига
11 сентября 2023, 11:28 |
118
0

Роман КОВТАЛЮК: «Хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие»

Дебютант «Верес» рассказал об эмоциях от первой игры

11 сентября 2023, 11:28 |
118
0
Роман КОВТАЛЮК: «Хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие»

Воспитанник команды «Верес» U19 Роман Ковталюк рассказал о впечатлениях от дебютной игры за взрослую команду после победы над «Полесьем» (3:1, один из голов на счету Ковталюка):

«Прежде всего – хочу поблагодарить тренерский штаб за доверие. Благодарю также болельщиков, которые поддерживают нас в непростое время.

Это дебютная игра моя за основу. Это уже другой уровень, другая интенсивность игры, другой уровень соперников.

Считаю, что мы очень хорошо играли сегодня. Что касается эпизода с голом – я увидел, что идет подача, меня вовремя заметил Денис Свитюха, я сумел убрать соперника и точно пробить.

Благодарю также наставника команды U19 Олега Шандрука, который готовил меня к этому матчу и ВСУ, которые сейчас всех нас обороняют».

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Роман Ковталюк Верес Ровно Верес Ровно U-19 Верес - Полесье товарищеские матчи
Источник ФК Верес
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