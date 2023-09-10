Руди ФЕЛЛЕР: «Я буду руководить сборной Германии в матче с Францией»

Директор национальной сборной Германии Руди Феллер прокомментировал отставку Ханса-Дитера Флика с поста главного тренера сборной после поражения Японии (1:4) и рассказал, кто возглавит команду на ближайший матч.

«Ханси Флик истощил себя за последние несколько месяцев, он и его тренерская команда отдали все, чтобы сделать себе имя после ухода из клуба и на чемпионате мира по футболу в Катаре совершить поворот в лучшую сторону. К сожалению, сегодня мы вынуждены заключить, что это не удалось. Игра с Японией ясно показала нам, что мы больше не можем добиться никакого прогресса в этом тренерском составе.

Это непростой момент для меня, потому что я присоединился к Германскому футбольному союзу в феврале, чтобы поддержать Ханси Флика всеми моими возможностями, чтобы он мог быть успешным на поле. И я твердо верил, что в качестве тренера национальной сборной ему удастся вернуть нашу сборную на правильный путь.

Но сейчас мы должны действовать ответственно, мы должны что-то изменить, чтобы играть требовательную и амбициозную роль хозяина, на которую мы все надеемся на чемпионате Европы в нашей собственной стране. Именно этого справедливо ожидают от нас болельщики в Германии. Поэтому пока я буду руководить национальной сборной на одну игру против Франции, с Ханнесом Вольфом и Сандро Вагнером рядом со мной.

Потом самой важной задачей будет подписание национального тренера, который в кратчайшие сроки перестроит нашу команду и подготовит ее к главному турниру – чемпионату Европы следующего года, который, как мы все надеемся, придаст положительный импульс немецкому футболу, а также всей нашей стране. Надеемся, что тренер вернет национальную сборную на тот уровень, который вы знаете и ожидаете от нее в долгосрочной перспективе», – сказал Феллер.

Товарищеская игра между Германией и Францией состоится 12 сентября.