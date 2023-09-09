Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ШАЛАЕВ: «Украина не позволила Англии продемонстрировать свою мощь»
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2023, 23:13 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:38
719
0

ШАЛАЕВ: «Украина не позволила Англии продемонстрировать свою мощь»

Бывший игрок сборной прокомментировал сегодняшний матч

09 сентября 2023, 23:13 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:38
719
0
ШАЛАЕВ: «Украина не позволила Англии продемонстрировать свою мощь»
ФК Металлист. Олег Шелаев

9 сентября в польском Вроцлаве национальная сборная Украины разошлась миром (1:1), в поединке отбора на Евро-2024 – с Англией.

– Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, справедливым ли был итоговый счет:

– Видимо, все большего ожидали от британцев. Но, уверен, они сыграли так, как разрешили им украинцы. Вообще мне больше понравился первый тайм, когда наши ребята не только надежно защищались, но и умело атаковали.

– По вашему мнению, тренер сборной Украины Сергей Ребров чем-то удивил своего английского коллегу?

– Если откровенно, то в поединках такого уровня это практически нереально. Возможно, очень организованной защитой в дебюте, когда каждый знал свой манёвр. Думаю, что план на игру был такой: обеспечить надежный тыл, убедиться, чего сегодня стоят соперники и постепенно находить в их рядах слабину. В первом тайме он сработал, мы не пропустили быстрый гол, пошли в атаку и сами забили после многоходовой комбинации.

– И все же, чем можно объяснить, что сегодня британцам не хватало агрессивности?

– Не исключено, что они отталкивались от комфортного турнирного положения. Думали, что особо не напрягаясь выйдут вперед, а затем сыграют по счету, используя свой «конек» – пространство. Однако все пошло не по такому сценарию.

– По вашему мнению, если бы команды пошли на перерыв при счете - 1:0, то во втором тайме украинцам было бы проще склонить чашу весов на свою сторону?

– Размышлять на эту тему – неблагодарное дело. Однако хуже всего, что пропустили в конце первого тайма, как говорится, необязательный гол в раздевалку: грубо ошибся Миколенко, банально потерявший Уокера. Даже не верится, что на таком уровне могут быть такие промахи. Этот пропущенный мяч заставил Реброва внести коррективы и во втором тайме главное уже не пропустить.

– На ваш взгляд, чем была вызвана замена Матвиенко?

– Видимо, Ребров чувствовал, что англичане могут взять на вооружение верховые передачи, потому и выпустил Кривцова, лучше действующего на «втором этаже». Хотя не исключено, что Матвиенко помешала травма.

– Под занавес матча украинцам было нелегко, но ничейный счет – сохранили:

– Конечно, добытое очко в противостоянии с топ-сборной – это актив. Тем более, что английская сборная – неудобный соперник. Теперь важно, как следует восстановиться и 12 сентября в Италии доказать, что и второй матч против фаворита наши ребята могут проводить удачно.

По теме:
Украина – вторая. Турнирные таблицы квалификации Евро-2024 после 5 туров
Группа I. Косово вырвал очки в концовке, Румыния и Израиль сыграли вничью
Шанс для Украины. Италия неожиданно не сумела обыграть Северную Македонию
Олег Шелаев сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024 инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Волейбол | 09 сентября 2023, 22:25 15
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!
Сборная Украины – в четвертьфинале чемпионата Европы!

В поединке 1/8 финала наши волейболисты выиграли у Португалии со счетом 3:0

Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Футбол | 09 сентября 2023, 21:16 9
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии
Лев среди львов. Назван лучший игрок сборной Украины в матче против Англии

Болельщики признали лучшим автора единственного гола украинцев – Александра Зинченко

Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Футбол | 09.09.2023, 20:55
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Ворскла (Ж) – Осиек (Ж) – 3:0. Важная победа украинок в ЛЧ. Видео голов
Футбол | 09.09.2023, 23:20
Ворскла (Ж) – Осиек (Ж) – 3:0. Важная победа украинок в ЛЧ. Видео голов
Ворскла (Ж) – Осиек (Ж) – 3:0. Важная победа украинок в ЛЧ. Видео голов
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Теннис | 09.09.2023, 00:57
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
08.09.2023, 22:05 6
Футбол
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
08.09.2023, 09:15 51
Футбол
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
08.09.2023, 18:10 3
Баскетбол
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
08.09.2023, 21:08 24
Футбол
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
ВИДЕО. Суператака украинцев. Зинченко вывел Украину вперед в игре с Англией
09.09.2023, 19:31 2
Футбол
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
09.09.2023, 22:35
Волейбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем