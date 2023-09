Украина – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

Поединок проходит во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Прямую трансляцию матча проводят региональные телеканалы «Суспильне», а также MEGOGO.

Квалификация Евро-2024. 9 сентября

Группа С. 5-й тур

Украина – Англия – 1:1 (матч продолжается)

Гол: Зинченко, 26 – Уокер, 41

(новость обновляется)

Стартовые составы на матч Украина – Англия

Your #ThreeLions to take on Ukraine! 👊 pic.twitter.com/lfykU3pqjq