Украина – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С
9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.
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Поединок проходит во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Прямую трансляцию матча проводят региональные телеканалы «Суспильне», а также MEGOGO.
Квалификация Евро-2024. 9 сентября
Группа С. 5-й тур
Украина – Англия – 1:1 (матч продолжается)
Гол: Зинченко, 26 – Уокер, 41
(новость обновляется)
Стартовые составы на матч Украина – Англия
🇺🇦🗒️ OUR XI 🔥 pic.twitter.com/NYprgxuRQj— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) September 9, 2023
Your #ThreeLions to take on Ukraine! 👊 pic.twitter.com/lfykU3pqjq— England (@England) September 9, 2023
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