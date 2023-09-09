Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украина – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 19:05 | Обновлено 09 сентября 2023, 19:54
3873
0

Украина – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С

09 сентября 2023, 19:05 | Обновлено 09 сентября 2023, 19:54
3873
0
Украина – Англия. Видео голов и обзор матча (обновляется)
УАФ

9 сентября проходит матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Прямую трансляцию матча проводят региональные телеканалы «Суспильне», а также MEGOGO.

Квалификация Евро-2024. 9 сентября

Группа С. 5-й тур

Украина – Англия – 1:1 (матч продолжается)

Гол: Зинченко, 26 – Уокер, 41

(новость обновляется)

Стартовые составы на матч Украина – Англия

По теме:
Зинченко догнал Гусина и Воробья в списке лучших бомбардиров сборной
Азербайджан - Бельгия - 0:1. Видео гола и обзор матча
ВИДЕО. Где был Миколенко? Уокер забил Украине в матче отбора Евро-2024
сборная Украины по футболу сборная Англии по футболу Украина - Англия Евро-2024 видео голов и обзор Александр Зинченко Кайл Уокер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 08 сентября 2023, 22:53 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Футбол | 08 сентября 2023, 21:08 24
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21

Обновленная молодежная сборная Украины провалила второй тайм

Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией
Футбол | 09.09.2023, 09:45
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией
Тайсон ФЬЮРИ: «Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже»
Бокс | 09.09.2023, 14:58
Тайсон ФЬЮРИ: «Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже»
Тайсон ФЬЮРИ: «Джошуа сорвал наш бой, Усик тоже»
Группа F. Сборная Бельгии минимально обыграла Азербайджан
Футбол | 09.09.2023, 18:13
Группа F. Сборная Бельгии минимально обыграла Азербайджан
Группа F. Сборная Бельгии минимально обыграла Азербайджан
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины
Состоялась жеребьевка группового этапа Кубка Украины
07.09.2023, 21:11 1
Хоккей
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
08.09.2023, 22:51 2
Другие виды
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
07.09.2023, 20:11 1
Футбол
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 27
Футбол
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
08.09.2023, 05:10 4
Футбол
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
09.09.2023, 00:57 6
Теннис
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
09.09.2023, 05:59 12
Теннис
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
07.09.2023, 22:09 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем