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WTA
09 сентября 2023, 10:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 10:47
82
0

Володько успешно стартовала в квалификации турнира WTA Осаке

Катерина менее чем за час обыграла соперницу из Японии

09 сентября 2023, 10:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 10:47
82
0
Володько успешно стартовала в квалификации турнира WTA Осаке
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) успешно стартовала в квалификации хардового турнира WTA 250 в Осаке.

В первом раунде отбора украинка без проблем одолела Сакуру Хосоги из Японии (№235 WTA), получившую от организаторов 11-й номер посева.

Осака. Полуфинал квалификации
Катерина Володько (Украина) – Сакура Хосоги (Япония, 11) – 6:3, 6:1

В следующем раунде украинка сразится с третьей сеяной Анкитой Райной из Индии (№189 WTA).

Ранее на этой неделе Володько дошла до полуфинала на 100-тысячнике ITF в Токио.

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Катерина Володько (Бондаренко) WTA Осака Сакура Хосоги
Источник Sport.ua
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