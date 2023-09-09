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Чемпионат мира
Уругвай
09.09.2023 02:00 – FT 3 : 1
Чили
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Чемпионат мира
09 сентября 2023, 05:51 | Обновлено 09 сентября 2023, 06:21
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Южная Америка. Уругвай обыграл Перу, Бразилия разгромила Боливию

Николас Де ла Крус и Неймар сделали дубль и ассист, у Родриго – только дубль

09 сентября 2023, 05:51 | Обновлено 09 сентября 2023, 06:21
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Южная Америка. Уругвай обыграл Перу, Бразилия разгромила Боливию
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Де ла Крус

В Южной Америке состоялись два матча квалификации на чемпионат мира 2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.

В первой встрече сборная Уругвая без особых проблем дома обыграла команду Чили. Полузащитник аргентинского «Ривер Плейта» Николас Де ла Крус к концу второго тайма забил гол с подачи Дарвина Нуньеса и сам отдал результативную передачу на Федерико Вальверде. Во втором тайме Де ла Крус сделал дубль, а чилийцы ответили через три минуты голом Артуро Видаля, который установил окончательный счет в игре.

Во втором матче сборная Бразилии дома разгромила команду Боливии. В середине первого тайма Неймар не забил пенальти, но вскоре Родриго открыл счет. Сразу после перерыва Рафинья с подачи Неймара удвоил, а через пять минут Родриго сделал дубль. В середине второго тайма забил сам Неймар, а за 12 минут до завершения основного времени гости один гол отыграли – Виктор Абрего забил с подачи Габриэля Вильяльмиля. Однако последнее слово сказали хозяева – в компенсированное время Неймар также сделал дубль и установил окончательный счет в игре.

Чемпионат мира 2026, квалификация

9 сентября

Уругвай – Чили – 3:1 (2:0)

Голы: Де ла Крус, 38, Вальверде, 45+2, Де ла Крус, 71 – Видаль, 74.

Бразилия – Боливия – 4:1 (1:0)

Голы: Родриго, 24, Рафинья, 47, Родриго, 53, Неймар, 61, Неймар, 90+3 – Абрего, 78.

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Артуро Видаль (Чили).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Николас де ла Крус (Уругвай).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Вальверде (Уругвай).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Николас де ла Крус (Уругвай).
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Источник Sport.ua
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