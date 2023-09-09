ВИДЕО. Турция разошлась миром с Арменией

В группе D квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Турции и Армении.

Гости повели в начале второго тайма – забил Артак Дашян. Однако удержать победу сборная Армении не смогла. За десять минут до конца матча на замену у сборной Турции вышел Озгур Йылдырым. Через шесть минут он получил желтую карточку, а сразу после этого установил окончательный счет в игре.

Группа D

Турция – Армения – 1:1

Голы: Йылдырым, 88 – Дашян, 49.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы D: