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Евро
Турция
08.09.2023 21:45 – FT 1 : 1
Армения
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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 03:08 |
30
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ВИДЕО. Турция разошлась миром с Арменией

Турки отыгрались на последних минутах

09 сентября 2023, 03:08 |
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0
ВИДЕО. Турция разошлась миром с Арменией
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе D квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Турции и Армении.

Гости повели в начале второго тайма – забил Артак Дашян. Однако удержать победу сборная Армении не смогла. За десять минут до конца матча на замену у сборной Турции вышел Озгур Йылдырым. Через шесть минут он получил желтую карточку, а сразу после этого установил окончательный счет в игре.

Группа D

Турция – Армения – 1:1
Голы: Йылдырым, 88 – Дашян, 49.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы D:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Бертуг Йылдырым (Турция).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Артак Дашян (Армения).
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Источник Sport.ua
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