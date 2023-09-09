Чемпионат Европы09 сентября 2023, 03:08 |
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ВИДЕО. Турция разошлась миром с Арменией
Турки отыгрались на последних минутах
09 сентября 2023, 03:08 |
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В группе D квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Турции и Армении.
Гости повели в начале второго тайма – забил Артак Дашян. Однако удержать победу сборная Армении не смогла. За десять минут до конца матча на замену у сборной Турции вышел Озгур Йылдырым. Через шесть минут он получил желтую карточку, а сразу после этого установил окончательный счет в игре.
Группа D
Турция – Армения – 1:1
Голы: Йылдырым, 88 – Дашян, 49.
Обзор матча:
Турнирная таблица группы D:
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Бертуг Йылдырым (Турция).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Артак Дашян (Армения).
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