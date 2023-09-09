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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 01:48 | Обновлено 09 сентября 2023, 01:54
14
0

ВИДЕО. Лихтенштейн дал бой сборной Боснии

Балканцы победили не без помощи соперников

09 сентября 2023, 01:48 | Обновлено 09 сентября 2023, 01:54
14
0
ВИДЕО. Лихтенштейн дал бой сборной Боснии
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе J квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Боснии и Герцеговины и Лихтенштейна.

Боснийцы усилиями Эдина Джеко повели уже в начале матча, а в середине первого тайма Симон Люхингер удвоил преимущество балканцев, забив в свои ворота. Через три минуты Сандро Вольфингер один мяч отыграл, но счет 2:1 в пользу Боснии и Герцеговины остался неизменным до конца встречи.

Группа J

Босния и Герцеговина – Израиль – 2:1
Голы: Джеко, 3, Люхингер, 18 (в свои ворота) – Вольфингер, 21.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы J:

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Источник Sport.ua
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