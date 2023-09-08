Отбор ЧМ-2026. Минимальные победы Аргентины и Перу, ничья в Парагвае
В Южной Америке прошли три матча квалификации ЧМ-2026
В Южной Америке началась квалификация чемпионата мира 2026, который пройдет в Канаде, США и Мексике.
Сборная Парагвая дома сыграла вничью без забитых голов с командой Перу. Хозяевам не помогло даже удаление правого защитника перуанцев Луиса Адвинкулы в конце первого тайма за две желтые карточки.
В Барранкилье сборная Колумбии минимально обыграла команду Венесуэлы. Единственный гол сразу после перерыва забил форвард немецкого «Вердера» Рафаэль Сантос Борре с подачи полузащитника бразильского «Флуминенсе» Джона Ариаса.
Сборная Аргентины на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе минимально обыграла команду Эквадора. Единственный гол забил Лионель Месси за 12 минут до завершения основного времени встречи со штрафного удара.
Квалификация ЧМ-2026, Южная Америка
1 тур, 8 сентября
Парагвай – Перу – 0:0 (0:0)
Колумбия – Венесуэла – 1:0 (0:0)
Гол: Сантос Борре, 46.
Аргентина – Эквадор – 1:0 (1:0)
Гол: Месси, 78.
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