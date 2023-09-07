Transfermarkt ошибся? Источник назвало другую сумму трансфера Сидорчука

Стала известна вероятная сумма, которую бельгийский «Вестерло» заплатил киевскому «Динамо» за трансфер Сергея Сидорчука.

Речь идет о 500 тысячах евро, сообщает ТаТоТаке. Интересно, что вчера появилась информация от Transfermarkt, и, по мнению немецкого портала, переход 32-летнего экс-капитана киевлян стоил бельгийцам 1.5 миллиона евро. Сегодня на сайте указана уже другая сумма – 700 тысяч евро.

Напомним, многолетний капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук 5 сентября 2023 года перешел в бельгийский «Вестерло». Игрок сборной Украины может дебютировать за новую команду уже 15 сентября, когда закончится международная пауза на матчи национальных сборных.