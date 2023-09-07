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Бельгия
07 сентября 2023, 15:55 | Обновлено 07 сентября 2023, 16:20
2738
1

Transfermarkt ошибся? Источник назвало другую сумму трансфера Сидорчука

Украинское издание опровергает информацию о 1.5 млн евро за трансфер Сидорчука

07 сентября 2023, 15:55 | Обновлено 07 сентября 2023, 16:20
2738
1
Transfermarkt ошибся? Источник назвало другую сумму трансфера Сидорчука
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Стала известна вероятная сумма, которую бельгийский «Вестерло» заплатил киевскому «Динамо» за трансфер Сергея Сидорчука.

Речь идет о 500 тысячах евро, сообщает ТаТоТаке. Интересно, что вчера появилась информация от Transfermarkt, и, по мнению немецкого портала, переход 32-летнего экс-капитана киевлян стоил бельгийцам 1.5 миллиона евро. Сегодня на сайте указана уже другая сумма – 700 тысяч евро.

Напомним, многолетний капитан киевского «Динамо» Сергей Сидорчук 5 сентября 2023 года перешел в бельгийский «Вестерло». Игрок сборной Украины может дебютировать за новую команду уже 15 сентября, когда закончится международная пауза на матчи национальных сборных.

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Сергей Сидорчук Вестерло Динамо Киев Transfermarkt ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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