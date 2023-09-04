Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юношеская сборная Украины проведет сбор с 4 спаррингам
Молодежные турниры
04 сентября 2023, 17:12 |
133
0

Юношеская сборная Украины проведет сбор с 4 спаррингам

Подопечные Владимира Езерского во время этого сбора сыграют 4 контрольных поединка

04 сентября 2023, 17:12 |
133
0
Юношеская сборная Украины проведет сбор с 4 спаррингам
УАФ. Владимир Езерский

Сегодня, 4 сентября, в Киеве у сборной Украины U-16/17 (футболисты не старше 2007 года рождения), начался тренировочный сбор, во время которого сине-желтые сыграют четыре спарринга. Матчи против юношеских клубных команд запланированы на 8-е, 10-е (две игры) и 12-е сентября. Среди потенциальных соперников – «Колос», «Днепр-1», «Шахтер» и «Металлист 1925».

На этот этап подготовки главный тренер сборной Украины Владимир Езерский вызвал 26 исполнителей.

Состав юношеской сборной Украины U-16/17
Вратари: Назар Макаренко («Днепр-1» Днепр), Даниил Моисеев («Динамо» Киев), Ростислав Баглай («Шахтер» Донецк).

Защитники: Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Алексей Рыбак, Даниэль Дехтяр, Демьян Третьяк (все – «Динамо» Киев), Иван Слезка (УФК «Кривбасс» Днепр), Евгений Дорохин (ДЮСШ-15 Киев), Дмитрий Стрельчук («Бавария», Германия), Евгений Рябоконь («Словацко», Чехия).

Полузащитники: Александр Ильченко, Павел Люсин (оба – «Динамо» Киев), Владислав Резник («Карпаты» Львов), Назар Бондарь, Артем Угринчук (оба – «Рух» Львов), Александр Каменский («Кривбасс» Кривой Рог), Андрей Павлученко («Эпицентр» Каменец-Подольский), Рамир Губенко (УФК «Кривбасс» Днепр), Артем Корж, Али Халилов (оба – «Днепр-1» Днепр), Богдан Оличенко («Бавария», Германия), Амир Акбари («Дебрецен», Венгрия), Карен Геворкян («Лас-Розас», Испания).

Нападающие: Максим Калинкин («Динамо» Киев), Иван Денисов («Рух» Львов).

Напомним, что эта сборная Украины готовится к квалификационному раунду Евро-2024 (U-17). В период с 15-го по 21 октября сине-желтые встретятся с командами Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований).

По теме:
Юношеская сборная Украины сыграет четыре спарринга, соперники известны
Восемь игроков Динамо вызваны в юношескую сборную Украины
Аталанта подписала игрока сборной Украины U-16
сборная Украины по футболу U-16 сборная Украины по футболу U-17 Владимир Езерский
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разгром от Шахтера, фиаско Ротаня, новый инвестор Металлиста 1925
Футбол | 04 сентября 2023, 11:32 1
Разгром от Шахтера, фиаско Ротаня, новый инвестор Металлиста 1925
Разгром от Шахтера, фиаско Ротаня, новый инвестор Металлиста 1925

Самые интересные события шестого тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Футбол | 03 сентября 2023, 23:12 11
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место

Горняки после 6 туров имеют 14 очков из 18 возможных

Трансфер отменяется? Гармаш пока не может получить разрешение на выезд
Футбол | 04.09.2023, 13:29
Трансфер отменяется? Гармаш пока не может получить разрешение на выезд
Трансфер отменяется? Гармаш пока не может получить разрешение на выезд
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Теннис | 03.09.2023, 16:18
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Футбол | 03.09.2023, 21:11
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
02.09.2023, 19:02 3
Футбол
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
03.09.2023, 06:03 1
Другие виды
Опозорился за 13 минут. Мудрик – худший игрок в матче Челси – Ноттингем
Опозорился за 13 минут. Мудрик – худший игрок в матче Челси – Ноттингем
02.09.2023, 20:06 39
Футбол
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
Свёнтек потеряет статус первой ракетки мира, проиграв на US Open Остапенко
04.09.2023, 07:20 8
Теннис
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
02.09.2023, 19:25 105
Футбол
Экс-чемпион мира: «Усик реагировал не так, как боец, получивший удар в пах»
Экс-чемпион мира: «Усик реагировал не так, как боец, получивший удар в пах»
02.09.2023, 21:59 1
Бокс
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
03.09.2023, 23:45
Волейбол
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
03.09.2023, 18:50 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем