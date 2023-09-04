Юношеская сборная Украины проведет сбор с 4 спаррингам

Сегодня, 4 сентября, в Киеве у сборной Украины U-16/17 (футболисты не старше 2007 года рождения), начался тренировочный сбор, во время которого сине-желтые сыграют четыре спарринга. Матчи против юношеских клубных команд запланированы на 8-е, 10-е (две игры) и 12-е сентября. Среди потенциальных соперников – «Колос», «Днепр-1», «Шахтер» и «Металлист 1925».

На этот этап подготовки главный тренер сборной Украины Владимир Езерский вызвал 26 исполнителей.

Состав юношеской сборной Украины U-16/17

Вратари: Назар Макаренко («Днепр-1» Днепр), Даниил Моисеев («Динамо» Киев), Ростислав Баглай («Шахтер» Донецк).

Защитники: Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Алексей Рыбак, Даниэль Дехтяр, Демьян Третьяк (все – «Динамо» Киев), Иван Слезка (УФК «Кривбасс» Днепр), Евгений Дорохин (ДЮСШ-15 Киев), Дмитрий Стрельчук («Бавария», Германия), Евгений Рябоконь («Словацко», Чехия).

Полузащитники: Александр Ильченко, Павел Люсин (оба – «Динамо» Киев), Владислав Резник («Карпаты» Львов), Назар Бондарь, Артем Угринчук (оба – «Рух» Львов), Александр Каменский («Кривбасс» Кривой Рог), Андрей Павлученко («Эпицентр» Каменец-Подольский), Рамир Губенко (УФК «Кривбасс» Днепр), Артем Корж, Али Халилов (оба – «Днепр-1» Днепр), Богдан Оличенко («Бавария», Германия), Амир Акбари («Дебрецен», Венгрия), Карен Геворкян («Лас-Розас», Испания).

Нападающие: Максим Калинкин («Динамо» Киев), Иван Денисов («Рух» Львов).

Напомним, что эта сборная Украины готовится к квалификационному раунду Евро-2024 (U-17). В период с 15-го по 21 октября сине-желтые встретятся с командами Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований).