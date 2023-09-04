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  4. Олег Дулуб: «Благодарен футболистом за это очко, оно очень важное»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 14:29 |
302
3

Олег Дулуб: «Благодарен футболистом за это очко, оно очень важное»

Главный тренер ЛНЗ ответил на вопросы журналистов после матча с «Днепром-1»

04 сентября 2023, 14:29 |
302
3
Олег Дулуб: «Благодарен футболистом за это очко, оно очень важное»
СК Днепр-1. Олег Дулуб

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после игры с «Днепром-1» (0:0).

– Прежде всего благодарен футболистам за эту удачную игру, за это первое очко, которое мы получили в тяжелой борьбе против «Днепра-1». Для нас это важно в первую очередь в психологическом плане.

– В каком состоянии сейчас находится команда после неудачного старта?

– Я бы не сказал, что старт для нас был совсем не удачный. Была победа над «Минаем», потом игра на Кубок, хотя был и спад. А в матче с «Металлистом 1925» мы должны были брать как минимум одно очко, а могли взять и все три. Уже после этого матча изменили весь тренировочный процесс, начали общаться с игроками и это все процесс непростой, но думаю, что мы все пройдем шаг за шагом.

– У команды нет цели побороться за еврокубковую зону?

– Хороший вопрос о зоне еврокубков (улыбается). Сейчас надо стабилизировать состав, стабилизировать игру и подняться на несколько ступенек в турнирной таблице.

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Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы Днепр-1 - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник СК Днепр-1
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Комментарии 3
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Выталкиватель парашутистов
Что мы видим, зависит от того куда мы смотрим, это по поводу очка. Читайте правила, Адрюша там  написано, как правильно все называется в футболе, а то у нас горе-комментаторы почему-то стали называть удар по воротам -выстрелом, очко - пунктом или баллом и т.д., до бесконечности. Это от недостатка образования и низкой культуры... Не берите с них дурной пример.... 
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Андрей Залищук
все таки слово "очко" я би замінив на бал чи пункт
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