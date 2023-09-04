Олег Дулуб: «Благодарен футболистом за это очко, оно очень важное»

Главный тренер ЛНЗ Олег Дулуб ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции после игры с «Днепром-1» (0:0).

– Прежде всего благодарен футболистам за эту удачную игру, за это первое очко, которое мы получили в тяжелой борьбе против «Днепра-1». Для нас это важно в первую очередь в психологическом плане.

– В каком состоянии сейчас находится команда после неудачного старта?

– Я бы не сказал, что старт для нас был совсем не удачный. Была победа над «Минаем», потом игра на Кубок, хотя был и спад. А в матче с «Металлистом 1925» мы должны были брать как минимум одно очко, а могли взять и все три. Уже после этого матча изменили весь тренировочный процесс, начали общаться с игроками и это все процесс непростой, но думаю, что мы все пройдем шаг за шагом.

– У команды нет цели побороться за еврокубковую зону?

– Хороший вопрос о зоне еврокубков (улыбается). Сейчас надо стабилизировать состав, стабилизировать игру и подняться на несколько ступенек в турнирной таблице.