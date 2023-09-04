ЗЕРАДКА: «Забивать очень приятно. Но, самое главное, что Кривбасс победил»

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (3:0).

– Максим, поздравляем с победой и дублем! Как оценишь игру?

– Всю неделю мы работали, разбирали соперника. Тренерский нам очень хорошо объяснил как действовать на поле. Считаю, мы хорошо их изучили и перекрыли все возможные зоны для опасных атак. Сыграли так, как просил тренер, поэтому сумели победить. Всех поздравляю с этим успехом.

– Это твой первый дубль в составе «Кривбасса». Теперь впереди новая планка – хет-трик?

– Эмоции классные. Конечно, забивать очень приятно. Но, самое главное, что «Кривбасс» набрал три зачетных балла. Надо продолжать двигаться только вперед. Наша задача – каждый поединок играть на победу.

– Твой третий гол. Признайся: ты подавал или пробивал?

– Пусть наши болельщики напишут свои варианты в комментариях (улыбается).