ЗЕРАДКА: «Забивать очень приятно. Но, самое главное, что Кривбасс победил»
Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал свой дубль в ворота «Колоса»
Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (3:0).
– Максим, поздравляем с победой и дублем! Как оценишь игру?
– Всю неделю мы работали, разбирали соперника. Тренерский нам очень хорошо объяснил как действовать на поле. Считаю, мы хорошо их изучили и перекрыли все возможные зоны для опасных атак. Сыграли так, как просил тренер, поэтому сумели победить. Всех поздравляю с этим успехом.
– Это твой первый дубль в составе «Кривбасса». Теперь впереди новая планка – хет-трик?
– Эмоции классные. Конечно, забивать очень приятно. Но, самое главное, что «Кривбасс» набрал три зачетных балла. Надо продолжать двигаться только вперед. Наша задача – каждый поединок играть на победу.
– Твой третий гол. Признайся: ты подавал или пробивал?
– Пусть наши болельщики напишут свои варианты в комментариях (улыбается).
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