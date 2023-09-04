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  4. ЗЕРАДКА: «Забивать очень приятно. Но, самое главное, что Кривбасс победил»
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 13:47 |
112
0

ЗЕРАДКА: «Забивать очень приятно. Но, самое главное, что Кривбасс победил»

Полузащитник «Кривбасса» прокомментировал свой дубль в ворота «Колоса»

04 сентября 2023, 13:47 |
112
0
ЗЕРАДКА: «Забивать очень приятно. Но, самое главное, что Кривбасс победил»
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Максим Задерака прокомментировал победу над ковалевским «Колосом» (3:0).

– Максим, поздравляем с победой и дублем! Как оценишь игру?

– Всю неделю мы работали, разбирали соперника. Тренерский нам очень хорошо объяснил как действовать на поле. Считаю, мы хорошо их изучили и перекрыли все возможные зоны для опасных атак. Сыграли так, как просил тренер, поэтому сумели победить. Всех поздравляю с этим успехом.

– Это твой первый дубль в составе «Кривбасса». Теперь впереди новая планка – хет-трик?

– Эмоции классные. Конечно, забивать очень приятно. Но, самое главное, что «Кривбасс» набрал три зачетных балла. Надо продолжать двигаться только вперед. Наша задача – каждый поединок играть на победу.

– Твой третий гол. Признайся: ты подавал или пробивал?

– Пусть наши болельщики напишут свои варианты в комментариях (улыбается).

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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Максим Задерака Колос - Кривбасс чемпионат Украины по футболу пресс-конференция
Источник ФК Кривбасс
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