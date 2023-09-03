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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 04:24 | Обновлено 03 сентября 2023, 04:30
214
0

Луганская Заря объявила о подписании двух легионеров

Состав команды пополнили Уэнделл и Азиангбе

03 сентября 2023, 04:24 | Обновлено 03 сентября 2023, 04:30
214
0
Луганская Заря объявила о подписании двух легионеров
ФК Заря Луганск

На официальном сайте луганской «Зари» появилось сообщение о подписании контрактов с двумя новичками – Уэнделлом и Азиангбе. Указывается, что оба выступают на позиции полузащитника.

На обоих указаны следующие досье:

Ф.И.О: Уэнделл дос Сантос
Дата рождения: 14.02.2004
Национальность: Бразилия
Амплуа: полузащитник
Предыдущий клуб: «Гойяс», Гойяс Ю20» (14 матчей – 4 гола).

Ф.И.О: Жан Клод Азиангбе
Дата рождения: 14.01.2003
Национальность: Того
Амплуа: полузащитник
Предыдущий клуб: Аль-Наср (Дубай), за который сыграл 29 поединков. Кроме того, 2 на счету есть также 2 матча за сборную Того.

Напомним, недавно команду покинул Назарий Русин, перешедший в «Сандерленд».

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Заря Луганск Азиангбе Уэнделл
Источник ФК Заря Луганск
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