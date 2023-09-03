Владимир ШАРАН: «Шахтер нас переиграл и счет справедлив»

Владимир Шаран, главный тренер «Миная», прокомментировал поражение своих подопечных в матче 6 тура с «Шахтером» (1:4).

«Понимали, что будем играть много без мяча и готовились очень тщательно к этому поединку. Хотели правильно сыграть в защите и это у нас получалось в первом тайме. Ведь у «Шахтера» было всего несколько возможностей и Бандура сыграл уверенно. Но я недоволен действиями некоторых игроков. Если тренер делает замены в первом тайме, значит, они не выполнили установку на игру. У нас не было никакой контригры, выход из защиты в атаку был просто ужасен. И потому пытались, хотели скорость на фланге, а ее не было, потому что игроки даже неверно размещались. Не было моментов, ударов, агрессии.

Второй тайм начали неплохо, 15 минут играли более агрессивно, перестроились, выпустили скоростного Одарюка и нормально провели этот отрезок. Но досадная ошибка в центре поля привела к голу. «Шахтеру» нельзя давать простор. Далее уже понимали, что отыграть два мяча у дончан очень тяжело. А потом пропустили еще. «Шахтер» нас переиграл и счет справедлив.

Не понимаю, почему арбитр еще симпатизирует столь сильной команде. Кажется, в эпизоде с падением Твердохлеба пенальти был, далее, мне кажется, игра высоко поднятой ногой в центре поля в случае со вторым голом, затем Гуничева Матвиенко подталкивал (это все видели) и снова мы получили гол. Трудно судить, но мне казалось, были нарушения правил со стороны игроков «Шахтера», – сказал Шаран.