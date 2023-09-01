Ворскла подписала нападающего из Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, «Ворскла» подписала контракт с 20-летним нападающим «Кремня» Александром Вивдичем.

В нынешнем сезоне футболист провел 5 матчей в чемпионате Первой лиги (во всех — выход на замену) и 1 — в Кубке Украины. Результативными действиями воспитанник житомирского футбола не отметился.

За «Кремень» Вивдич выступал с августа прошлого года. Ранее он играл за юношеские команды «Руха» и «Александрии».

«Ворскла» в первых четырех матчах нового сезона УПЛ набрала 6 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице. В субботу, 2 сентября, команда Виктора Скрипника сыграет дома с «Александрией».

Ранее «Ворскла» отпустила в аренду в перволиговый «Горняк-Спорт» полузащитника Даниила Тузенко.