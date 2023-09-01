Превзошли Реал. Бока Хуниорс утановила рекорд континентальных турниров

Аргентинская «Бока Хуниорс» установила рекорд по количеству выходов в полуфиналы континентальных клубных турниров за последние 20 лет.

После победы в серии пенальти над «Расингом», также аргентинским, «Бока Хуниорс» вышла в полуфинал Копа Либертадорес, который стал для нее 13-м полуфиналом континентальных турниров за последние 20 лет. Таким образом, команда из Буэнос-Айреса опередила предыдущего рекордсмена, испанский «Реал», который за это же время играл в полуфиналах континентальных турниров 12 раз.

Примечательно, что «Бока Хуниорс» делит мировой рекорд с египетским «Аль-Ахли», у которого также 13 выходов в полуфиналы континентальных турниров,

В полуфинале Кубка Либертадорес 2023 «Бока Хуниорс» сыграет против бразильского «Палмейраса». Первый матч состоится в среду, 27 сентября, на «Бомбонере» в Буэнос-Айресе, ответный - в среду, 4 октября, на стадионе «Альянц-Парк» в Сан-Паулу.