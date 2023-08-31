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Лига конференций
31 августа 2023, 21:23 | Обновлено 31 августа 2023, 21:26
814
0

Днепр-1 – Спартак Трнава. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций

31 августа 2023, 21:23 | Обновлено 31 августа 2023, 21:26
814
0
Днепр-1 – Спартак Трнава. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В четверг, 31 августа, в 21:00 проходит ответный поединок 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором «Днепр-1» принимает «Спартак» Трнава.

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Команды играют в словацком Кошице на городском стадионе. В первом матче в Трнаве была зафиксирована ничья (1:1).

Днепр-1 – Спартак Трнава. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Спартак Трнава Днепр-1 видео голов и обзор Лига конференций Днепр-1 - Спартак Трнава Эрик Даниэль
Источник Sport.ua
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